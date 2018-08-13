Aliağa’da bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Aliağa Belediye otobüsleri Arife Günü ile bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları ilçe mezarlığına ücretsiz olarak taşıyacak. Arife günü merkez cami ve Yeni Mahalle Jandarma Lojmanları olmak üzere iki otobüs saat 10.00 ile 17.00 arasında saat başı ring yapacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü Aliağa Merkez Camii’nden hareket edecek olan tek otobüs ile hizmet verilecek. Otobüs 10.00-17.00 saatlerinde iki saatte bir; eski garaj, Güzelhisar Caddesi, hastane yolu, çarşamba pazarı, hastane önü, Mehmet Akif Caddesi, Karaköy Mahallesi, kurban pazarı güzargahı üzerinden Aliağa Kabristanı’na ulaşacak.

Bayram süresince Çıtak Mahallesi ile Aliağa merkez arasında ücretsiz sefer yapacak olan araçların saatleri ise; Çıtak’tan 07.00-09.30-12.30-15.30-18.00, Aliağa’dan 09.00-11.30-14.30-17.30 olarak belirlendi.