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13 Ağustos 2018 18:55

Aliağa’da bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

İzmir’in Aliağa ilçesinde, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kabristan ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği bildirildi.

Aliağa’da bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

13 Ağustos 2018 18:55


Aliağa Belediye otobüsleri Arife Günü ile bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları ilçe mezarlığına ücretsiz olarak taşıyacak. Arife günü merkez cami ve Yeni Mahalle Jandarma Lojmanları olmak üzere iki otobüs saat 10.00 ile 17.00 arasında saat başı ring yapacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü Aliağa Merkez Camii’nden hareket edecek olan tek otobüs ile hizmet verilecek. Otobüs 10.00-17.00 saatlerinde iki saatte bir; eski garaj, Güzelhisar Caddesi, hastane yolu, çarşamba pazarı, hastane önü, Mehmet Akif Caddesi, Karaköy Mahallesi, kurban pazarı güzargahı üzerinden Aliağa Kabristanı’na ulaşacak.


Bayram süresince Çıtak Mahallesi ile Aliağa merkez arasında ücretsiz sefer yapacak olan araçların saatleri ise; Çıtak’tan 07.00-09.30-12.30-15.30-18.00, Aliağa’dan 09.00-11.30-14.30-17.30 olarak belirlendi.




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