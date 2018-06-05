Aliağa’da Bilim Şenliği sergisi

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Bilim Proje Ekibinin koordinatörlüğünde bu yıl ilki düzenlenen 4006 TÜBİTAK İlçe Bilim Şenliği’nde 90 proje sergilendi. Matematik, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, İngilizce ve Teknoloji Tasarım alanlarındaki şenliğin hazırlanmasında 14 ortaokul 8 lise toplamda 22 okul görev aldı.
Serginin açılışına Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogun Derse ve AK Parti İlçe Başkanı Kazım Sayın ve davetliler katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek ileriki çalışmalarında başarılar diledi.