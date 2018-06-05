Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 10:50

Aliağa’da Bilim Şenliği sergisi

Aliağa ilçesinde ortaokul ile lise öğrencilerinin yaptığı bilim projeleri, düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde sergilendi.

Aliağa’da Bilim Şenliği sergisi

05 Haziran 2018 10:50


Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Bilim Proje Ekibinin koordinatörlüğünde bu yıl ilki düzenlenen 4006 TÜBİTAK İlçe Bilim Şenliği’nde 90 proje sergilendi. Matematik, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, İngilizce ve Teknoloji Tasarım alanlarındaki şenliğin hazırlanmasında 14 ortaokul 8 lise toplamda 22 okul görev aldı.


Serginin açılışına Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogun Derse ve AK Parti İlçe Başkanı Kazım Sayın ve davetliler katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek ileriki çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç