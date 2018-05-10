Aliağa’da “Bilimle Şenleniyoruz” etkinliği

Yunus Emre Ortaokulu ile 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Ercan Akpınar, öğretmenler ve öğrenciler ile velileri katıldı.

Bilim şenliğinde üniversite ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan sanat, teknoloji, mühendislik ve matematik dalında birçok bilimsel çalışma sergilendi. Ayrıca açılış öncesinde ortaokul öğrencileri tarafından sahnelenen ritim gösterisi ve ‘Anadolu Ateşi’ isimli halk oyunu gösterisi de katılımcıların beğenisini kazandı.

“Amacımız bilim ve teknik gelişmeler hakkında farkındalık oluşturmak”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını Yeni Şakran Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Fuat Karameşe yaptı. Bilim alanında hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalıştıklarını belirten Karameşe, “Amacımız çağın bilim ve teknik gelişmeleri hakkında öğrencilerimize ve velilerimize farkındalık oluşturmaktır” dedi.

“Üniversite okul duvarları dışında olduğu sürece topluma yansımaları olur”

Bilim konusunda gerçekleştirilen etkinliklerin ve sergilerin belli bir emek sonucu ortaya çıktığını ifade eden 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Ercan Akpınar, “Üniversite olarak bizim felsefemiz; Üniversite okul duvarları dışında olduğu sürece topluma yansımaları olur, topluma bir şeyler kazandırır. Şuanda da bu amaç için buradayız. Fakülte duvarlarının ötesinde sizlerle birlikte buradayız” dedi.

“Biz gençlere her zaman güveniyoruz”

Ülkemizin eğitim, sağlık, güvenlik, bilim ve teknoloji alanında daha güzel günlere doğru ilerlediğini vurgulayan Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, “Okulların bilim konulu etkinliklerine üniversitelerin ve belediyelerin de katkı sunması bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini gösteriyor. Bu da bize ümit veriyor, gurur veriyor. Biz gençlere her zaman güveniyoruz. Kitap okumaya ve bilimsel çalışmalara daha fazla zaman ayırmanızı arzu ediyoruz. Emin olun ki kazanan hepimiz olacağız. Bilim şenliğine katkı sunan tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra kurumlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bilim sergisinin açılışı için kurdele kesme merasimi düzenlendi. Bilim sergisini gezen protokol üyeleri öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Bilim sergisinin en ilgi çeken çalışması da ‘Sanal Gerçeklik’ projesi oldu.