Aliağa’da bin 193 adet kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyonlar yaptı. Düzenlenen operasyonlarda, ilçe merkezinde değişik mahallelerde faaliyet gösteren E.K.(58), F.G.(25), A.E.(43) ve S.Ç.(34) isimli şahıslara ait dört iş yerinde bin 193 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 580 adet içi dolu makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.