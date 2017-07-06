Aliağa’da bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Polisler, tespit ettikleri iş yerlerine yönelik baskınlar yaptı. Kentteki (F.T.), (A.B.), (S.Ç.), (E.K.), (A.B.) ve (İ.B.)’ye ait iş yerlerine yönelik operasyonlarda, bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 780 adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraların muhafaza altına alındığı ifade edilirken, söz konusu kişilerde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.