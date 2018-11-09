Aliağa'da bin 920 sokak hayvanı tedavi edildi

İzmir'de Aliağa Belediyesi'nin veterinerlik birimi, 2018 yılında bin 920 sokak hayvanını ameliyat etti ve sağlığına kavuşturdu.

İki veteriner hekim, üç saha personeli ve bir büro personeli ile görevini sürdüren Aliağa Belediyesi veterinerlik birimi, sokak hayvanlarının tedavi süreçleriyle yakından ilgileniyor. Veterinerlik birimi 2018 yılı içerisinde vatandaşlar tarafından getirilen ya da ihbar üzerine tedavi altına alınan 612 kediyi ve 328 köpeği kısırlaştırdı. Yine bin 920 sokak hayvanının da tedavisi yapıldı.

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi yaptığı tedavilerin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde çeşitli bölgelere sokak hayvanları için 40 adet otomatik su kapları koydu. Yine çeşitli bölgelerde beslenme noktaları oluşturuldu.

2015 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan çip uygulaması sayesinde sokak hayvanlarının daha önce kontrolden geçip geçmediği, aşılanıp aşılanmadığı ve kime ait olduğunu sistem üzerinden takip ettiklerini de ifade eden Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, “Çipli takip sitemi Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında faaliyete geçirildi. Sistem sayesinde ne kadar ameliyat yaptığımız bakanlık tarafından takip ediliyor. Bakanlığın online olarak kurduğu yaban hayatı sistemi ile tedavi ettiğimiz hayvan sayısı bakanlık tarafından izleniyor” dedi.