Aliağa’da binlerce kişi 15 Temmuz etkinliğinde buluştu

Aliağa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle programlar yapıldı. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. Aliağa Belediyesi şehitler için lokma döktürüldü, pilav ve ayran ikramlarında bulundu. Belediye tarafından meydanı dolduran vatandaşlara ayrıca Türk bayrağı hediye edildi.

Anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunması ile başladı. İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen müezzinler Kur’an tilaveti gerçekleştirdi. Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek’in şehitler için yaptığı duaya eşlik eden vatandaşlar ellerini semaya açtı. Dua sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmalarına geçildi.

Programda, İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz birer konuşma yaptı.

Başkan Acar konuşmasında, hain darbe girişimin unutulmayacağını belirterek, "Bugün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ikinci yıl dönümü. Üzerinden iki yıl geçmiş; ancak acısını hala içimizde, hala yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin. Bu hain girişimi bu millet asla unutmayacaktır ve asla unutturmayacağız. Millet olarak bir olduğumuzu diri olduğumuzu hiçbir bölücüye ve haine taviz vermeyeceğimizi cümle âleme göstermek için tüm yurtta olduğu gibi bugün burada demokrasi meydanında bir araya geldik. 15 Temmuz’da milletimiz, hain darbe kalkışmasına karşı sokaklara döküldü tankların önüne yattı, uçaklara levyelerle karşı koymaya çalıştı. Milletimiz o günde demokrasisinin ve devletinin yanında oldu. Hainler bölücüler dış mihraklar Türk milletinin şu huyunu hala anlayamadı. Türk milleti daima ve daima demokrasinin yanındadır, devletinin yanındadır. Asla devletini, egemenliğini, demokrasisini satmaz sattırmaz" dedi.

"Tekrar kalkışırlarsa yerleri mekanları mezar olacaktır"

FETÖ’nün 15 Temmuz’da Türk milletini topraksız ve vatansız bırakmaya niyetlendiğinin altını çizen Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz da şunları söyledi:

"Bu millet 15 Temmuz ihanetini hem eliyle hem diliyle önledi. İslam dünyasının en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin diz çökmesini isteyenler, gelişip kalkınmasını istemeyenler, İslam coğrafyasındaki mazlumlara yardım etmesini istemeyenler, 40 yıl önce peydahladıkları bu hainleri bu ülkenin bağrına hançer gibi sapladılar. 15 Temmuz’da bu milleti bu topraklarda devletsiz bırakmaya parçalamaya, bölmeye, diz çöktürmeye niyetlendiler. Bilin ki onlar bir tarikat değildir. FETÖ ihanet örgütüdür. Bunların peşinden hala gidenler, bunlara hala tarikat diyenler yanılıyorlar. 15 Temmuz’da bu ülkeye ihanet edenler, bu ülkeyi işgal etmek isteyenler eğer böyle bir ihanete tekrar kalkışırlarsa yerleri mekânları mezar olacaktır."

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyonlar okundu. Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı katılımcılara mini konser verdi. Engelsiz Mehteran Takımının marşlarına ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak eşlik eden vatandaşlar Demokrasi Meydanı’nı kırmızı beyaza bürüdü. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise Petkim Camisi Müezzini Adnan Pınar Demokrasi Meydanı’nda sela okudu. Yaklaşık beş saat süren program 15 Temmuz konulu video gösterimleri ile son buldu.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından organize edilen anma programına ayrıca, Garnizon Komutanı Albay Faruk, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kerem Ali Sürekli, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Yöntem, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.