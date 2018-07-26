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26 Temmuz 2018 18:05

Aliağa’da Bisiklet Yolu açıldı

Aliağa Belediyesi’nin İstiklal ve Hükümet Caddesi üzerinde yapımını tamamladığı bisiklet yolu ‘Aliağa’da Güvenle Pedalla’ etkinliği ile hizmete açıldı.

Aliağa’da Bisiklet Yolu açıldı

26 Temmuz 2018 18:05


Avrupa standartlarında modern ve çağdaş bir kent oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, 1.5 kilometrelik bisiklet yolunu vatandaşlarının hizmetine sundu. İstiklal ve Hükümet Caddesi’ndeki bisiklet yolunun açılışı ile 10 kilometre uzunluğunda bisiklet sürüş rotasına sahip Aliağa’ya 1.5 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu daha kazandırılmış oldu.


Açılış için Enka Spor Salonu’nun önünde bir araya gelen yüzlerce bisiklet tutkunu; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi, Sahil Bandı, Kuş Cenneti ve Ağapark güzergâhında bisiklet sürdü. Bisikletliler Derneği Aliağa Temsilciliği, Pedalhane, Yeniçeriler, Aliağa Göztepe Futbol Okulları, Sport House ve Aliağa Kent Konseyi’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da pedal çevirdi.


Etkinlik çerçevesinde Mustafa Ekmekçi Meydanı’nda toplanan Aliağa Yörükler Derneği Zeybek Ekibi de Atatürk heykelinin önünde harmandalı oynadı. Aliağa Yörükler Derneği Zeybek Ekibi, gösterisi ile büyük alkış aldı.


Ağapark’ta kısa bir mola veren bisikletliler Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na döndü. 15 kilometrelik sürüş etkinliği Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda son buldu.



“Lütfen arabadan inin bisiklete binin”


Çok güzel bir kentte yaşadıklarını belirten Pedalhane Grubunun Başkanı Osman Özcan, “Aliağa’da ilçe merkezinde bisiklet yolunun açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza bisiklete binmeleri yönünde davetlerde bulunduk. Bize bu fırsatı veren Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyoruz. Aliağa olarak çok güzel bisiklet yollarına sahibiz. Lütfen arabadan inin bisiklete binin” dedi.



“Gelin hep birlikte bisiklet kullanımını daha da arttıralım”


Bisiklet kullanımının modernleşme ve dünya şehri olma yolunda önemli bir unsur olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise şunları söyledi:


“Organizasyonda emeği geçen, organizasyona katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Aliağamız dünya şehri olma yoluna girmiş durumda. Bunun devamını hep birlikte getireceğiz. Bisiklet kullanımı hem sağlık için çok önemli hem de modernleşmenin ve dünya şehri olmanın önemli bir unsuru. Bu etkinliğe destek verenler önemli bir misyon üstlendi. “Sağlık için, trafik sorununa çözüm için ve modernleşme için bisiklet kullanacağız. Aliağa için pedal çevireceğiz” dediler. Onlara destek vermek de boynumuzun borcudur. Gelin hep birlikte bisiklet kullanımını daha da arttıralım.”


Yapılan konuşmaların ardından Aliağa’nın sevilen müzik grubu Ağaband sahne aldı. Ağaband seslendirdiği şarkılarla katılımcılara müzik ziyafeti sundu.




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