Aliağa'da bisiklet yolu genişliyor

Gerek halk sağlığı ve obeziteyle mücadele, gerekse çevreci yaklaşımla kentte bisiklet kullanımını özendirmek isteyen Aliağa Belediyesi, bisiklet yollarının arttırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

'Bisiklet Dostu Kent Vizyonu' ile bisiklet kullanımında önemli adımlar atan Aliağa Belediyesi, son dört yılda yaptığı çalışmalarla; Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yalı Mahallesi Plaj Caddesi, Yeni Şakran Sahili ve son olarak da İstiklal Caddesi ile Hükümet Caddesi'ne Avrupa standartlarına uygun bisiklet yolu kazandırdı.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı, sahil bandı, Ağapark plajı sosyal tesisleri ve kuş cenneti rotasını kapsayan yaklaşık 10 kilometrelik bisiklet yolu, Aliağalı bisiklet tutkunlarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Yeni Şakran sahil düzenlemesi kapsamında bir kilometrelik, İstiklal ve Hükümet Caddesi üzerinde yapılan yol düzenleme çalışmalarında ise bir buçuk kilometrelik bisiklet yolu bisiklet tutkunlarının hizmetine sunuldu.

Öte yandan, çağın sorunu obezite ile mücadelede bisiklet kullanımı büyük önem taşıyor. Aliağa Belediyesi bu kapsamda Sağlık Bakanlığı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile "Fiziksel aktivitenin arttırılması ve Bisiklet yolu yapımını destekleme" protokolünü imzaladı. Protokol ile sağlıklı yaşam için özellikle ev hanımlarının bisiklet kullanımının arttırılması hedefleniyor.

Bisiklet kullanımının sadece bir hobi aracı olmaktan çıkarılıp aynı zamanda çevreci bir ulaşım aracı olması için de çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğündeki 'Hayatı Emniyetle Pedalla' projesine 115 bisiklet ile destek verdi.

Aliağa Eurovelo rotasına girecek

Aliağa'nın bisiklet tutkunları için cazip bir adres olması için çabalar sürerken, ilçenin çevresindeki; tarih, deniz ve doğa rotaları yakın bir gelecekte Avrupalı bisiklet tutkunlarının da sıklıkla ziyaret ettiği bir yer olması bekleniyor. Avrupa Bisiklet Turizm Ağı Eurovelo'da yer almaya hazırlanan İzmir'de, bu ağın kuzeyindeki ayağında Aliağa'daki destinasyon da önemli yer tutuyor.