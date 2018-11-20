Aliağa'da camilere akın eden vatandaşlara kandil simidi ikramı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Mevlid Kandili münasebetiyle ilçedeki 24 camide vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Mevlid Kandili nedeniyle tüm yurtta camiler doldu taştı. Aliağa ilçesinde de vatandaşlar, camilere akın etti. Aliağa Belediyesi ise yatsı namazı sonrasında cami çıkışında vatandaşlara içerisinde; lokum, şeker ve kandil simidinden oluşan kandil paketi ikramında bulundu. Görevlilerin, gece boyunca toplam 24 camide 10 bin kandil paketi ikram ettiği öğrenildi.