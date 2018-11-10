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Aliağa'da caretta caretta sahilde ölü bulundu

İzmir’in Aliağa ilçesindeki sahilde, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan 90 santimetre boyundaki caretta caretta türü kaplumbağa ölü bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki sahilde, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan 90 santimetre boyundaki caretta caretta türü kaplumbağa ölü bulundu.


Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'nde, sahilde gezen vatandaşlar, hareketsiz halde bir caretta caretta kaplumbağa gördü. Vatandaşlar durumu hemen Aliağa Belediyesi'ne bildirdi. Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimliği, yaptığı ilk incelemede kaplumbağanın birkaç gün önce öldüğünü belirlendi. 90 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 50 kilo ağırlığında kaplumbağada herhangi bir bir yara izine rastlanılmadı. Kaplumbağa, incelemenin ardından da gömülmek üzere görevliler tarafından alındı.

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