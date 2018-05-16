Aliağa’da çekişmeli “Gençlik Koşusu”

Aliağa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği “Gençlik Koşusu” bu yıl 6 liseden 50 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Düzenlenen koşuda, ipi göğüsleyebilmek için çaba sarf eden genç öğrencilerden genç kızlar 1200 metrede Şehit Er Gökhan Çakır Anadolu Lisesinden Beritan İmre birinci, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Afra Nur Karakobak ikinci, Şehit Er Gökhan Çakır Anadolu Lisesinden İlayda Yıldız da üçüncü oldu. Genç erkekler 1500 metrede Aliağa Mesleki ve Teknik Lisesinden Uğur Kırdı birinci, Alp Oğuz Anadolu Lisesinden Güçlü Kurt ikinci, Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eray Ceylan da üçüncü oldu.

Takım sıralamasına göre genç kızlarda birinciliği Habaş Anadolu ve Teknik Lisesi, ikinciliği Alp Oğuz Anadolu Lisesi ve üçüncülüğü de Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alırken, genç erkeklerde birinciliği Alp Oğuz Anadolu Lisesi, ikinciliği Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncülüğü de Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı.

Gençlik koşusu yarışlarında dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri 18 Mayıs’ta Enka Spor Salonunda düzenlenecek törende verilecek.