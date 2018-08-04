Aliağa‘da çıkan yangının bilançosu belli oldu

Dün öğlen saatlerinde Yüksekköy Mahallesi ile Kapukaya Mahallesi arasında kalan alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbarı alan itfaiye ekipleri en kısa sürede yangın yerine intikal ederek, yangını söndürmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Orman Müdürlüğüne ait 10 İtfaiye ekibi, bir yangın söndürme uçağıyla,yangın bütün uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 220 dönümlük makilik ve zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan KYME Antik Kenti ile Nemrut Körfezi arasındaki otluk ve ağaçlık alanda da dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. KYME Antik Kentinin bulunduğu alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki liman işletmeleri ve sanayi tesislerine doğru ilerleyerek büyük bir alana yayıldı. Olaya kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının geniş bir alana yayılmasının ardından takviye ekip çağırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Aliağa, Foça grup amirliği ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, iş makineleri yangın söndürme uçağıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Burada ise yaklaşık 150 dönümlük zeytinlik ve otluk alan zarar gördü.