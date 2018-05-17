Aliağa’da coşkulu 19 Mayıs

yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Kutlama dahilinde ilçede farklı etkinlikler düzenlenecek. Kutlamalar 19 Mayıs sabahı saat 09.00’da çelenk kortejinin Cumhuriyet Meydanında yerini alması ile başlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına konulmasının ardından kutlama programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam edecek.

Kutlamalar kapsamında Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de program düzenlenecek. Saat 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak olan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Program gençlik oratoryosu, Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibinin ve ritim jimnastik gösterisi ile son bulacak.

Her okul 19 Mayıs Cumartesi günü kendi bünyesinde kutlama programı yapacak. Okullar hafta boyunca günün anlam ve önemine uygun okul gazetesi, sergi, yarışma gibi etkinlikler düzenleyecek.