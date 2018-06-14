Aliağa’da Cumhur İttifakı iftar sofrasında buluştu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ev sahipliğinde Öğretmenler Lokalinde gerçekleştirilen iftar yemeğine; Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Yalçın Koçyiğit, parti yöneticileri ile meclis üyeleri katıldı.

Tüm misafirlerin Ramazan Bayramını kutlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bir diğer bayramı da 24 Haziran’da kutlayacaklarını söyledi. Katılımcılara hitaben ilk konuşmayı yapan Başkan Serkan Acar, “Öncelikle 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet gazilerimize de şifa diliyorum. 15 Temmuz’da dik duran iki tane liderimiz vardı. Reisimiz vardı, Türkmen Beyimiz vardı. Millet için, ülke için, devlet için beraber hareket ettiler. Bu birliktelik de Cumhur İttifakı olarak seçim dönemine kadar yansıdı. Cumhur İttifakı ile hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Liderlerimizin 15 Temmuz’daki dik duruşları desteklemek adına ve ülkemizin geleceği adına bu mücadeleyi çok daha fazla vermemiz gerekiyor. İnşallah 24 Haziran’da muzaffer olup reisimizi cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

Kederi, tasası ve sevinci beraber olan insanların bir arada olmasının çok doğal olduğunu ifade eden AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, “Cumhur İttifakı da bunu açıklar. Millet ittifakındaki dört benzemez bizim değerlerimize uymadığı için bir aradayız. Bizim değerlerimiz, bayrağımız ortak, sevinçlerimiz, kederimiz, başarılarımız beraberdir. Bütün değerleri ortak olan insanların, aynı düşünceyi paylaşan insanların bir masa etrafında olmasının en güzel örneğini de hem Türkmen Beyi hem de reisimiz bu birlikteliği yukarıda yapınca bize de kol kola girmek kaldı” diye konuştu.

Önemli bir seçim sürecinden geçtiklerini vurgulayan MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ise “Karşımızda terör örgütü liderini çıkartmaya çalışanlar var. Bir tarafta onlar bir tarafta da millet için çalışanlar var. 24 Haziran’da ikinci bayramı kutlamayı temenni ediyorum” dedi.