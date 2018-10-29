Aliağa'da Cumhuriyet coşkusu başladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Aliağa ilçesindeki törenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Garnizon Komutanı Albay Faruk Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Z. Tuba Kabacıkoğlu, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunu takiben Aliağa Şehitliği de ziyaret edildi.