Aliağa'da dev bayraklar Cumhuriyet coşkusunu artırdı

Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanan Aliağa Belediyesi, kutlama programı kapsamında kent merkezini dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Aliağa Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı öncesi kentteki hazırlıklarını tamamladı. Caddeler boydan boya Türk Bayrakları ile donatıldı. Kutlamalara ev sahipliği yapacak olan Sanat Sokağı'na ise dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılarak kutlamalara hazır hale getirildi.

Aliağa Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırladığı coşkulu kutlama programı; 29 Ekim Pazartesi günü saat 15.00'te "Cumhuriyet'e Pedallıyoruz" etkinliği ile başlayacak. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek olan bisiklet turu; Atatürk Caddesi, ENKA Spor Salonu, Siteler Mahallesi, İstiklal Caddesi güzargahı üzerinden Sanat Sokağı'nda son bulacak.

Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise on binlerce Cumhuriyet sevdalısı, Aliağalı Fener Alayı'nda buluşacak. Sanat Sokağı'nda toplanacak Aliağalılar, belediye bandosu eşliğinde ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklarla; Atatürk Caddesi, Çağlayan Durağı, İstiklal Caddesi güzergâhında kortej halinde yürüyecek.

Fener alayının Sanat Sokağı'na varması ve gerçekleştirilecek olan havai fişek gösterisi Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıyacak. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Halk Oyunları, animasyon ve canlı heykel gösterimleri de geceye renk katacak. Coşku içerisinde kutlanacak olan 95.yıl özel programı Grup Ağaband'ın mini konseri ile son bulacak.