Aliağa’da dev kültür hamlesi

Özelikle belediye akademik düzeyde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalara tam destek verirken, tüm bu gelişmelerle Aliağa’nın tarih turizmindeki yerini alması hedefleniyor.

Aliağa’nın antik çağlardan günümüze çok önemli bir uygarlık birikime sahip olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, bu uygarlığın gün yüzüne çıkartılması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile belediye eliyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karatekin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatları doğrultusunda arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarından sempozyum ve çalıştaylara, Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi inşaatından Aliağa Kent Kitaplığı’na kadar kültür alanında bir çok çalışmayı aynı anda sürdürdüklerini söyledi.

Kültürel çalışmalar kapsamında Myrina ve Gryneion Antik Kentleri’nde yüzey araştırmalarının devam ettiğini ifade eden Karatekin, "Myrina ve Gryneion’daki yüzey araştırmaları Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında devam ediyor. Uzunhasanlar Mahallesi’nde bulunan Tisna Antik Kenti’nde de bu yıl ilk defa yüzey araştırmaları başladı. Tisna, çok bilinmeyen fakat birçok sürprizi de içerisinde barındıran bir antik kent. Buradaki çalışmalara Adnan Menderes Üniversitesi’nden Emre Erdan başkanlık yapıyor. Tisna ’da yapılan çalışmalarda Aliağa’nın kültürel mirasına değer katacak yeni bulgular elde edildi. Antik kentlerimizde kısa sürede kazı çalışmalarının başlamasını ve Aliağa’nın yeni bir turizm destinasyonuna kavuşmasını arzu ediyoruz. Turizm destinasyonları sayesinde Aliağa’nın hem ekonomik olarak değerini arttırmayı hem de Aliağa’yı gerçek anlamıyla bir kültür şehrine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Arkeolojik çalışmaların ve akademik heyetlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yakın bir zaman içerisinde bir kazı evini de Aliağamıza kazandırmış olacağız" dedi.

"Arkeoloji heyetine de her türlü desteği vermeye hazırız"

On İki Aiol kentinin başkenti olarak bilinen ve Aliağa sınırları içerisinde yer alan Kyme Antik Kenti’ne de destek vermeye hazır olduklarını belirten Karatekin, "Yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ile gerçekleştiriliyor. Şuan için Kyme Antik Kenti’nde bir belirsizlik mevcut. Bu belirsizlik de burada çalışma yapacak olan akademik heyetlerin belli olmamasından kaynaklanıyor. Bu belirsizliğin sona ermesini ve Kyme’de arkeolojik çalışmaların bir önce başlamasını arzu ediyoruz. Kyme’de belirlenecek olan arkeoloji heyetine de her türlü desteği vermeye hazırız. Kyme’nin hızlı bir şekilde turizme açılmasını istiyoruz" diye aktardı.

Aliağa sınırları içerisinde yer alan On İki Aiol kentlerinden Kyme, Tisna, Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinin yanı sıra Aliağa idari sınırları dışında kalan diğer Aiol kentleri Menemen’deki Larissa, Manisa’daki Aigai ve Bergama’daki Elaia Antik Kentlerindeki çalışmalara da destek verdiklerinin altını çizen Karatekin, "Bu antik kentler Aliağa idari sınırları dışında yer alsa da Aliağa’ya çok yakın. Larissa, Aigai ve Elaia Aliağa’daki antik kentlerin bir parçasıdır. Tarihe bir bütün olarak baktığımız zaman bunları birbirinden koparmanız asla mümkün değil. Menemen sınırındaki Larisa’da elde edilecek bir bulgu Gryneion’daki çalışmaların gidişatını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle Aliağa sınırları dışında kalan fakat Aliağa’ya çok yakın olan bu antik kentlere duyarsız kalma gibi bir lüksümüz yok" şeklinde konuştu.

"Bilimsel ortamlar üretmeye gayret sarf ediyoruz"

Kültürel çalışmalar dahilinde yapımına yakın bir zamanda başlanacak olan Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi projesi hakkında da bilgiler veren Karatekin, şöyle devam etti:

"Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’ni Yeni Mahalle’de yapımı devam eden Kent Park içerisine kuracağız. Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi yaklaşık iki bin metre kare alan üzerine kurulacak. Kent Belleği Anı Evi’nde endüstriyel miras sergisi, tarımsal miras sergisi ve tematik kütüphane yer alacak. Bahçesinde ise Aliağa’nın geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerine ilişkin büstler bulunacak. Aliağa’nın eski fotoğrafları ve binlerce yıllık uygarlık birikiminin izleri olan sikkeler sergilenecek. Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi tüm bu özellikleri ile İzmir’in kuzeyinde bir ilk olacak. Bu amaç doğrultusunda sempozyum ve çalıştaylar ile bilimsel ortamlar üretmeye gayret sarf ediyoruz. Aliağalı tarihseverleri bilim adamları ile bir araya getirmeye çalışıyoruz. 2017 yılında birinci Aliağa Sempozyumunu gerçekleştirdik. Bu yıl mayıs ayında birinci turizm çalıştayını yaptık. 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde ’Uluslararası Aliağa ve Çevres-Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu’na ev sahipliği yapacağız. Aliağa Hampton By Hilton Otelinde düzenlenecek olan sempozyum Aliağa’daki ilk arkeoloji sempozyumu olacak. 18-19 Ekim’de de ikinci Aliağa Sempozyumunu gerçekleştireceğiz."