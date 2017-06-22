Aliağa’da “Duman-1” operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Duman- 1” operasyonu kapsamında Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliğince Aliağa’da 10 işyerine (tablacı, tütüncü, tabaccoshop vb.) operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde toplam 184 kilogram açık tütün, 40 bin 540 adet doldurulmuş makaron, 969 bin 200 adet boş makaron, 329 adet sigara sarma makinası ile 62 adet elektronik sigara likidi ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili 8 kişi hakkında da adli tahkikat devam ettiği kaydedildi.