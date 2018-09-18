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Aliağa'da elektrik kesintisi

Şebeke bakımı nedeniyle Aliağa’da planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Şebeke bakımı nedeniyle Aliağa'da planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.


GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre; 20 Eylül 2018 Perşembe günü Aliağa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 09.00-09.30 saatleri arasında Siteler Mahallesi - 427, 428, 430, 431 sokaklar ve civarına; 09.45-10.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi -Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesi bir kısmı 430, 429, 432 sokaklar ve civarına; 10.45-11.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi-Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesi bir kısmı-432, 434, 435, 433 ve civarına; 11.45 -12.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi - Onur Caddesi- 9 Eylül Caddesinin bir kısmı-436, 435, 428 sokaklar ve civarına; 12.45 - 13.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi -Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesi Bir Kısmı-9 Eylül Caddesinin Bir Kısmı-Özlem Caddesi-442, 440 ve civarına; 13.45 - 14.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi -Özlem Caddesi-441, 440, 467427, 428, 430, 436; 14.45-15.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi –Barış Manço Caddesinin Bir Kısmı-435, 440 sokaklar ve civarına; 15.45 -16.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi –Barış Manço Caddesinin Bir Kısmı-435, 467, 469 sokaklar ve civarına; 16.45-17.15 saatleri arasında Siteler Mahallesi –Barış Manço Caddesinin Bir Kısmı-Huzur Caddesi-435, 501, 502 sokaklar ve civarına; 16.45-17.15 Siteler Mahallesi -Huzur Caddesi-9 Eylül Caddesinin Bir Kısmı435, 501, 502 sokaklar ve civarına; 16.45-17.15 Siteler Mahallesi -İstasyon Caddesi-494 sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.


Kesinti öncesinde, elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi.

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