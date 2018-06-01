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01 Haziran 2018 14:40

Aliağa’da engelli vatandaşlar iftarda buluştu

Aliağa’da 1999 yılından beri engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği, üyelerini iftar yemeğinde biraraya getirdi.

Aliağa’da engelli vatandaşlar iftarda buluştu

01 Haziran 2018 14:40


Zeytinli Park’ta bulunan Engelsiz Cafe’de düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Sayın, CHP Aliağa yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Engeliler Derneği Mehter Takımı iftar yemeği öncesi davetlilere gösteri sundu. Büyük ilgi gören gösteri sırasında davetliler cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek güzel anları kaydettiler.


İftar yemeğinin ardından iftar duasını İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek yaptırdı. Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz yaptığı konuşmada, Engelliler Derneğinin birlik-berberlik adına düzenlediği iftar yemeği için teşekkür ederek, herkesin mübarek ramazan ayını kutladı. Aliağa Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Erdemir de, her konuda kendilerine destek olan tüm yetkililere ve Aliağalılara teşekkür etti. Bu arada, derneğe katkılarından dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından Şahin Çetiner’e plaket takdim edildi.




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