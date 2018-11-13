Aliağa'da estetik dokunuş

Kentin dört bir tarafında yeşillendirme ve peyzaj düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği İzmir'in Aliağa ilçesinde, Tüpraş Kavşağı bölgesinde atıl olarak bulunan 4 bin metrekarelik alan yemyeşil bir alana çevrildi.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen çalışma kapsamında 4 bin metrekarelik alanı yemyeşil bir görünüme kavuşturuldu. Yaklaşık üç haftada tamamlanan yeşillendirme çalışması ile alana; bin 500 adet gold taflan, 5 bin adet yeşil taflan, 100 adet pittosporum, 500 adet limon servi, bin 500 adet galvanizli ayıraç dikildi. Peyzaj çalışmasının yanı sıra alana 500 metre karelik otopark kazandırıldı. Kullanılan dolomit taşları ile de Aliağa Belediyesi'nin logosu resmedildi.

Yeşillendirme çalışması kapsamında, Aliağa girişinde bulunan ve tamamı yeşil olarak planlanan 14 bin metre karelik alana da kutu harflerle "Aliağa" yazısı konuldu. Düzenleme çalışmalarının devam ettiği alanın, sosyal donatı elemanları ile zenginleştirileceği ifade edildi.

Yeşillendirme ve peyzaj düzenleme çalışmalarını kentin dört bir tarafında sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, "Aliağa'nın daha yeşil ve estetik bir kente dönüşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Kavşaklarda, refüjlerde ve özellikle atıl olarak gördüğümüz noktalarda yeşillendirme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.