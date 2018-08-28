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28 Ağustos 2018 16:06

Aliağa’da film keyfi tam gaz

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan yaz sinema günleri yoğun ilgi ile devam ediyor.

Aliağa’da film keyfi tam gaz

28 Ağustos 2018 16:06


Aliağa Belediyesi, etkinlikler çerçevesinde farklı mahallelerde iki filmi birden gösterime sundu. 1950’de başlayan Kore Savaşı’na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasını konu alan ’Ayla’ adlı film, Karakuzu Mahallesi’nde gösterime sunuldu. Öte yandan, Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Derya Karataş, Meltem Yılmazkaya ve İrem Sak gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı komedi türündeki Cici Babam filmi de Siteler Mahalesi’nde izleyici ile buluştu.


Vatandaşlar açık hava yaz sinemasının keyfini yaşarken, Aliağa Belediyesi tarafından da patlamış mısır ve gazoz ikramları yapıldı.




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