Aliağa'da Gaziler Günün töreni

İzmir'in Aliağa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Aliağa Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Belediye Başkan Vekili Murat Kuzumoğlu, İlçe Jandarma Komutan vekili Sedat Atıcı, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaaddin Bayat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve gaziler katıldı. Tören, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunumu ile başladı. Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonundaki program ile devam etti. Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı, program öncesinde katılımcılara karşılama merasimi düzenledi.

Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından gaziler Bülent Kusanç, Nihat Oral ve İbrahim Erdemir gazi oluşlarını anlattı. Anlatım sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Program; canlandırma, belgesel gösterimleri ve gazilere plaket takdimi ile son buldu.

Aliağa protokolü, programın ardından Aliağa Öğretmenler Lokalinde gazi ve şehit yakınları ile bir araya geldi. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını söyledi. Program çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.