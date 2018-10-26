Aliağa'da gençler cumhuriyet için koştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri kapsamında liseler arası düzenlenen kısa mesafe ve kros koşularında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği liseler arası spor müsabakalarına 10 okuldan toplam 110 öğrenci katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışlar hem bireysel hem de takım kategorilerinde yapıldı. 100 metre, 200 metre, 400 metre ile bin 200 metre kros genç kızlar ve bin 500 metre kros erkeklerde yarışan öğrenciler derece elde edebilmek için büyük mücadele verdi.

Koşularda dereceye giden öğrencilere Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Ödül törenine Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Ataman, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Enka Santral Müdürü Tuncer Baççıoğlu ile sporcular ve antrenörleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının hep bir ağızdan okunmasının ardından derece elde eden öğrenciler kupa ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen kısa mesafe ve kros koşularında dereceye girenler şöyle:

100 Metre Genç Erkekler

1. Gürkan Ören (M. Güngör Çolakoğlu Lisesi)

2. Mahmut Can Yaman (TED Koleji)

3. Yakup Sarı (HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

200 Metre Genç Erkekler

1. Sefa Koçak (Alp Oğuz Anadolu Lisesi)

2. Mertcan Özdişçi (HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

3. Abdullah Akış (Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

400 Metre Genç Erkekler

1. Kıraç Erdem (HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2. Serkan Çakmak (Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

100 Metre Genç Kızlar

1. Afranur Karakobak (Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2. Beyza Nur Çelik (İyi Dersler Okulları)

3. Ayşegül Kendir (Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi)

200 Metre Genç Kızlar

1. Nehir Demircan (TED Koleji)

2. Gülfeza Öztürk (Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi)

3. Hatice Beyza Demir (M. Güngör Çolakoğlu Lisesi)

400 Metre Genç Kızlar

1. Fatma Çelebi (HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2. Beyza Çoban (M. Güngör Çolakoğlu Lisesi)

3. Çisem Naz (Alp Oğuz Anadolu Lisesi)

Kızlar Kros Ferdi

1. Ayşenur Kendir (Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi)

2. Gülfeza Öztürk (Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi)

3. Beyza Nur Çelik (İyi Dersler Okulları)

Kros Kızlar Takımı

1. Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. TED Koleji

3. Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Kros Ferdi Erkekler

1. Alper Bugan (Heydar Aliyev Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi)

2. Berkant Ben (Heydar Aliyev Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi)

3. Gürkan Ören (M. Güngör Çolakoğlu Lisesi)

Kros Erkekler

1. Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. Heydar Aliyev Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi

3. Alp Oğuz Anadolu Lisesi