Aliağa’da gözaltına alınan sendikacılar serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, PETKİM’in önünde gözaltına alınan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, sendika yöneticileri ve sendika temsilcileri ifadelerinin alınmasının ardından sabaha karşı saat 03.30 sıralarında serbest bırakıldı. Başkan Oktay, sendika yöneticileri ve sendika temsilcileri, Aliağa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından serbest kaldıktan sonra PETKİM’e geldi. Fabrikada bekleyen işçiler sendikacıları, alkışlarla ve “Birlik mücadele zafer”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları ile karşıladı.

Petrol-İş Sendikası ile Petkim arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine fabrika girişini kapatarak eylemlerini devam ettirmekte karar alan sendika yönetimine polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 14 kişi gözaltına alınmıştı.