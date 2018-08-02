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02 Ağustos 2018 10:58

Aliağa’da Harmandalı oynayan Atatürk heykeli beğenildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, İstiklal Caddesi Mustafa Ekmekçi Meydanı’na konumlandırılan Atatürk heykeli vatandaşların beğenisini kazandı.

Aliağa’da Harmandalı oynayan Atatürk heykeli beğenildi

02 Ağustos 2018 10:58


İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin İstiklal Caddesi için aldığı tek yön kararı sonrasında cadde üzerinde düzenleme çalışması yapan Aliağa Belediyesi, çalışmalar kapsamında Mustafa Ekmekçi Meydanı’na Mustafa Kemal Atatürk’ün harmandalı oynayan heykelini dikti. Üç metre boyundaki heykel fiberglass malzemeden yapıldı. Bir buçuk metrelik mermer platform üzerine yerleştirilen heykel, Aydınlı heykeltıraş Mustafa Tuncay tarafından yapıldı.


Aliağalıların takdirini toplayan harmandalı oynayan Atatürk heykeli, Aliağa’da 90’lı yılların başında Cumhuriyet Meydanı’na dikilen Atatürk heykelinin ardından Aliağa Belediyesi tarafından ilçe merkezine dikilen ikinci Atatürk heykeli oldu.




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