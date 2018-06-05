Aliağa’da ‘Her Ay Bir Kitap Kampanyası’ devam ediyor

Son olarak “Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri” kitabını kitapseverlerin beğenisine sunan Aliağa Belediyesi, bu kitabın dağıtımını da 15 Haziran tarihine kadar uzattı.

Kurulduğu 1952’den bugüne Aliağa tarihi ile ilgili ilk defa akademik çalışmalara imza atan Aliağa Belediyesi, son üç yılda ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ adı altında hazırladığı; 120 sayfalık ‘Aliağa’nın Antik Kentleri’ kitabının 2. basımını, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabının 2. basımını, 320 sayfalık ‘Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 1. ciltini, 600 sayfalık ‘İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi’ kitabını ve 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri’ kitabını ücretsiz olarak tarih severlerle buluşturdu.

Toplam bin 872 sayfadan oluşan beş eser Aliağa’nın geçmişini günümüze taşıyor. Vatandaşlar, başucu niteliğindeki eserlere yoğun ilgi gösterirken kitaplar da hızlı bir şekilde tükendi. Kitaplar yapılan ücretsiz dağıtım ile 50 bin kişiye ulaştı. ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabının 3. Düzeltilmiş baskısı ile ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri’nin dağıtımı ise yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle 15 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlar, bayram hediyesi niteliğinde olacak bu kitapları Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Hilal Masa biriminden ücretsiz olarak edinebilecek.

10 üniversiteden 30 akademisyen

Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin beşinci kitabı olan ve akademik araştırmaların yer aldığı ‘1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri’ Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Vardar editörlüğünde hazırlandı. Sempozyum bildirileri kitabında, ‘1. Aliağa Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin tam metinleri yer alıyor. 10 farklı üniversiteden 30 değerli akademisyenin Aliağa ile ilgili bilgi, belge, araştırma ve bilimsel çalışmalarına kitapta yer verildi. Sempozyum bildirileri kitabı önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan kazı ve araştırma çalışmaları açısından önemli bilgiler sunuyor. Aliağa ve çevresinde ilk yerleşmenin 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğu akademik verilerle anlatılıyor.

Osmanlı arşivleri ile yenilendi

Vatandaşlar ‘1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri’nin yanı sıra Osmanlı arşivleri ile yenilenen ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabının düzeltilmiş üçüncü baskısına da 15 Haziran tarihine kadar sahip olabilecek. Kitapta; 1320’den 1864 yılına kadar Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine 500 yıldan fazla kazaklık yapmış olan Güzelhisar’ın 20. Yüzyıl sonunda hızla gelişmesi, tarihi ve coğrafyası ile ele alınıyor.