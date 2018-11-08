Aliağa'da "hoş geldin bebek" projesi devam ediyor

İzmir'de, yeni doğan bebekleri "hoş geldin" hediyeleri ile karşılayan Aliağa Belediyesi, çiçeği burnunda anne ve babalara da destek oluyor.

Aliağa Belediyesi, ilçede ailelere içerisinde yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını barındıran "Hoş geldin bebek" seti hediye ediyor. Yeni doğum yapan anneler, öncelikle Milletin Ekibi tarafından ziyaret edildiği ifade edilirken, daha sonra içinde biberondan emziğe kadar bebek ihtiyacını karşılayacak birçok malzeme annelere ücretsiz olarak veriliyor.

0-3 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında, anne ve babaların mutluluklarına hem ortak olunuyor hemde ailelerin maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor.

Bebeğini kucağına alan ailelere hediye edilen hoş geldin bebek setlerinde ise; üst zıbın, patikli pantolon, önlük, eldiven ve şapka, zıbın üstü, zıbın altı, iç zıbın, çıtçıtlı badi, battaniye, eldiven, mendil, çorap, havlu, biberon, suluk, küçük biberon, emzik ve emzik tutacağı gibi ürünler bulunduğu ifade edildi.

"Hoş geldin Bebek" projesinden faydalanmak için Aliağa'da ikamet etme şartı aranırken, aileler, ALO 153 Hilal Masa Hattını arayarak da talep de bulunabileceği belirtildi.