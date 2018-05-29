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29 Mayıs 2018 09:16

Aliağa’da iki ayda sekiz halı saha

Gençlere ve tüm ilçe halkına sporla iç içe bir hayat sunmak isteyen Aliağa Belediyesi, merkez ve dış mahallelerde başlattığı halı saha projelerini sonlandırdı.

Aliağa’da iki ayda sekiz halı saha

29 Mayıs 2018 09:16

İki ayda ilçeye sekiz adet halı saha kazandıran Aliağa Belediyesi, son olarak Hacıömerli Mahalle sakinlerinin kullanacağı halı sahayı da hizmete sundu.


Sosyal ve kültürel hizmetlerinin yanı sıra spor yatırımlarına da önemli ölçüde ağırlık veren Aliağa Belediyesi, özellikle gençlerin güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için sekiz adet halı saha tesisini hizmete sundu.


Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Şehit Oğuz Özgür Çevik Lisesi bahçesindeki halı saha tamamlandı. Ardından Aşağı Şehit Kemal Ortaokulu, Kalabak Mahallesi, Yeni Şakran Güngör Çolakoğlu Lisesi, Cici Sokak, Çıtak Belediye Şantiyesi, Yeni Mahalle Kent Park ve Hacıömerli Mahallesindeki halı sahalar kullanıma hazır hale getirildi.


25x45 metre ebatlarındaki doğal çim görünümlü suni çim açık halı sahalar şimdiden çocukların vazgeçilmez spor alanlarından oldu. Aynı ortamda sosyalleşerek vakit geçiren çocuklar güvenli bir ortamda spor yapmanın da keyfini çıkartıyor.




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