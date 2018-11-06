Aliağa'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale-İzmir Karayolu Çitlembik mevkiinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. E.B.(56) idaresindeki 35 NCS 66 plakalı otomobil, S.G. (53) idaresindeki 34 SJ 54 plakalı otomobil, E.B. (32) idaresindeki 35 NBE 25 ile A.O.A. (38) idaresindeki 45 E 1226 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçe de yaşanan bir diğer kaza ise Fevzi Paşa Caddesi üzeri Liman Başkanlığı mevkiinde meydana geldi. Sürücü Ş.D, 35 NIM 88 plakalı hususi otomobili ile aynı yönde gitmekte olan O. E yönetimindeki otomobili ile çarpıştı. Kazada sürücü Ş.D ile yolcu A.D yaralandı. Yaralılar ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılırken her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.