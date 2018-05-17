Aliağa’da ilk iftar yapıldı

Toplu iftar geleneğini sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağalılar için Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu. Vatandaşlar, Ramazan’ın ilk iftarını açmak için beş yıldızlı iftar sofrasına yoğun ilgi gösterdi. Her şeyin özenle hazırlandığı ilk iftarda yemek öncesi duayı Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt ve Konak Mescidi İmam Hatibi Aydın Öztürk yaptı. Öztürk ayrıca dini sohbetiyle de katılımcıların gönüllerine hitap etti.

İftar yemeği, saten kumaşlarla giydirilmiş masa ve sandalyelerinde oturan vatandaşlara özel olarak servis edildi. Üç ayrı noktadan yapılan servis sayesinde vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kalmadı. İlk iftar menüsü mercimek çorbası, taskebabı, pilav, salata ve Kemalpaşa tatlısından oluştu.

Yemekler, plastik tabldot tepsilerde değil, porselen tabaklarda servis edildi. Vatandaşlar, hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri ney müziği eşliğinde afiyetle yedi.

Vatandaşlar iftar yemeğinden sonra yeşille maviyi buluşturan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alnının huzur veren tadını çıkartmayı da ihmal etmedi.