Aliağa’da ilköğretim haftası

Aliağa Cumhuriyet Meydanı´nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse´nin Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler TOKİ İlköğretim Okulu’nda düzenlenen program ile devam etti.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan TOKİ İlköğretim Okulu Müdürü Bülent Karakuş, öğrencilere yıl boyunca; arkadaşlık sevgisinin perçinleşmesi bil birikimimizin çoğalması, başarılarınızın doruk noktasına ulaşmasını diledi.

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük fedakârlıklarla hizmet veren öğretmenlerin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığını belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, “Okul çağına gelen her çocuğumuzun eğitim-öğretime erişimini sağlamak, kaliteli bir şekilde eğitimini vererek yükseköğretime hazırlamak, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat verecek ortamları hazırlamak ve nihayetinde ülkesine bağlı, milletini seven, değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler yetiştirmek başta bizler olmak üzere hepimizin görevidir” dedi.

"Çocuklarımızın gelişimini yakından takip etmeliyiz"

Yeni eğitim öğretim döneminde bütün eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin sorumluluklarının bilincinde olduğuna inandığını belirten Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Eğitim Öğretim çok kapsamlı ve çok amaçlı bir faaliyet. Çocuklarımızın iyi yetişmesini, bilgili ve donanımlı yetişmelerini arzu ediyoruz. Ancak bütün bu kazanımları çöpe atmaya sebep olacak tehlike bilgisayar ve internetlerde şiddet içerikli oyunlar oynamak çocuklarımızı çok tehlikeli bir sürece götürüyor. Bu tarz oyunlar oynamalarından uzak durmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkan Vekili Hilkat Çelik, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Aliağ İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.