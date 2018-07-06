Aliağa’da İmar Barışına yoğun ilgi

Bu kapsamda, İzmir’İn Aliağa ilçesinde de başvurulara yoğun ilgi var.

Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Fatih Yılmaz, Aliağa ilçesindeki İmar Barışı başvuruları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğal gaz bağlanabileceğini, yapı hakkında yıkım kararı verilmiş ya da tahsil edilmemiş idari para cezası varsa iptal edileceğini söyledi. Yılmaz ayrıca, "Belediye hizmet binası giriş katında faaliyete geçen bilgilendirme masası ile vatandaşlarımız İmar Barışı hakkında bilgilendiriliyor" dedi.

İmar Barışı’nın 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığını belirten Yılmaz, yasa ile ilgili bilgiler verdi. Yılmaz, “Yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için başvuru süreci e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapılar düzenlemeden yararlanacak. Balkonun içeriye katılması, teras kapatmak, depo ruhsatlı bir yeri konuta çevirmek gibi birçok avantaj sağlanıyor. İmara aykırı yapılar için 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor. Yapı kayıt belgesi bedeli yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden hesaplanarak esas alınacak" şeklinde konuştu.

Yapı kayıt belgesi önemli

Başvurular ile e-devlette bir yapı kayıt belgesinin tanzim edileceğinin altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

"İmar Barışı bir milattır. Bu belge elektrik, su ve gaz aboneliği işlemlerinde kullanılabilecek. İlgili evraklar ile birlikte tapu değişikliğinde de kullanılabilecek. Yapı kayıt belgesi bir nevi yapı kullanma izninin yerine geçen bir belgedir. İş yeri açma izni almak istiyorsunuz fakat yapı kullanma izni olmadığı için açamıyorsunuz. Yapı kayıt belgeniz var ise iş yerini açabiliyorsunuz. Dolayısıyla yapı kayıt belgesi yapıyla ilgili karşımıza çıkan sorunların tümünü çözen bir belgedir."

Süreç nasıl işliyor?

İmar Barışından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle e-devlet şifresi edinmeleri gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Belediye hizmet binası giriş katında faaliyete geçen İmar Barışı Bilgilendirme Masası ile vatandaşlarımızın sorularına yanıt vererek yönlendirmeler yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık iki bin kişiye yasa hakkında bilgi verildi. Müracaatlar ise e-devlet üzerinden yapılıyor. E-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra başvuru sahiplerinden geçerli bir cep telefonu numarası, geçerli bir e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları, yapıdaki konut ve ticari birim sayısı, arazinin emlak vergisi birim değeri, yapının bulunduğu arsanın alanı, yapı sınıfı, yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf istenecektir” dedi.

Bazı yapılar yasadan faydalanamıyor

Bazı yapıların yasadan yararlanamayacağını sözlerine ekleyen Yılmaz, son olarak şöyle devam etti:

"Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak. Kıyı kenar kanununa muhalefet etmiş yapılarla ilgili durumun ne olacağı net değil. Sit alanlarına yapılmış olan yapıların ne olacağı, mera ve orman arazilerine yapılmış olan yapıların durumu da net değil. Buralar özel kanun ile korunuyor olduğu için yapı kayıt belgesi belki yapının elektrik, su aboneliğine, yıkım kararı çıkmasına engel olabilir ancak mülkiyet durumunun ne olacağı ile ilgili net bir sonuç vermiyor. Bununla ilgili bir yönetmeliğin çıkacağını düşünüyoruz."