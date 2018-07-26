Aliağa’da iş kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Aliağa- Yeni Foça Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bu gün sabah saatlerinde iş kazası meydana geldi. Yaşanan kazanın, işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak üzere ark ocağı kapağının üzerine çıkarak elektrotları vince bağlamaları sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Bu esnada her yana saçılan eriyik demirin üzerlerine sıçraması sonucu 5 işçi yaralandı. İş yeri ambulansı ve 112 ekipleri tarafından Bozyaka ve Ege Üniversitesi hastanelerine sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.