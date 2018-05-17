Aliağa’da İsrail protestosu

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Aliağa Demokrasi Meydanında İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti. Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklamayı yapan Genel-İş 5 No’lu Şube Belediye İşyeri Temsilcisi Sinan Uğur, “Amerika Birleşik Devletleri, Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini bir kan banyosu eşliğinde Kudüs’e taşıyor. Filistin halkının ulusal haklarını talep etmek için düzenlediği gösterilere, kurşun yağmuruyla karşılık veren İsrail, imza attığı katliamlara bir yenisini ekledi. Aralarında çocukların da olduğu 60 Filistinli katledildi, üç bini aşkın kişi yaralandı” dedi.

“Ortadoğu halkları ve insanlık elbette bu kanlı günü ve Filistin halkına reva görülen zulmü unutmayacak” diyen Sinan Uğur, “ABD yönetiminin bölgedeki denklemi kendi lehine çevirmek için hayata geçirdiği bu provokasyon, 6 ay önce bizzat Donald Trump tarafından ilan edildi. Üstelik bu karar, BM Genel Kurulunda 9’a karşı 128 oyla reddedilmesine rağmen hayata geçirildi. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden olaylarda mazlum Filistin halkı ölü ve yaralılarını taşırken açılış törenine katılmak için İsrail’e gelen emperyalist şefler ve işbirlikçileri utanmadan kameralara gülücükler saçıyor. ABD ve İsrail ile bütün askeri antlaşmalar derhal iptal edilmelidir. İsrail ile tank ve silah modernizasyonuna dair bütün antlaşmalar yırtılıp çöpe atılmalıdır. ABD ve İsrail ile bütün ikili antlaşmalar dondurulmalı ve ekonomik ilişkiler askıya alınmalıdır. Ülkemizde bulunan bütün Amerikan askeri üsleri kapatılmalıdır. Bütün emperyalistler ve işbirlikçileri Ortadoğu’dan elini çekmeli, bölgenin geleceğine halklar karar vermelidir” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasında, “Yaşasın Filistin halkının onurlu mücadelesi”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “Katil İsrail Filistin’den defol” sloganları atan grup, Filistin’de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirdi.