Aliağa’da Kabotaj Bayramı coşkusu

Türkiye’deki liman kullanımı, Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını gibi bir dizi ayrıcalıklar sağlayan Kabotaj Kanunu, Türkiye’nin dört bir tarafında kutlanıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Aliağa’da da etkinlikler gerçekleştirildi. Kutlamalara, Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli’nin Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Tören esnasında balıkçı tekneleri deniz şehitleri anısına siren çaldı. Römorkörler tarafından yapılan su gösterisi ise beğeni topladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından protokol üyeleri, ‘Atılgan-30’ isimli pilot katamaran bot ile denize açıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Liman Başkanı Levent Köleteli ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Özgür Acar deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Başkan Acar dümen başına geçti

Protokolü taşıyan bot, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına doğru dönüşe geçtiğinde, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, dümene geçerek seyir yaptı. Başkan Serkan Acar, bot ile kısa bir gösteri de yaptıktan sonra botu iskeleye yanaştırarak aborda etti.

Kutlamalar Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) tarafından Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında düzenlenen kahvaltı programı ile son buldu.

Programa, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Özgür Acar, ALDER Başkanı Naci Biçer, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.