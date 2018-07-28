Aliağa’da kahkaha dolu bir gece

Aliağa Belediyesi’nin ‘Tiyatro Günleri’ kapsamında sahnelenen komedi oyunu izleyiciye bol kahkahalı bir gece yaşattı.

Her cuma akşamı vatandaşına tiyatro keyfi yaşatan Aliağa Belediyesi, bu kez ‘Kadın Aklı Erkek Aklı’ isimli komedi oyununu tiyatro severler ile buluşturdu. Aliağalılar iki perde halinde gösterime sunulan oyunu izlemek için erken saatlerden itibaren Açıkhava Tiyatrosu’na akın etti. Oyunu izlemek isteyen Aliağalılar Açıkhava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım doldurdu. Kimi seyirciler oyunu ayakta ve merdivenlere oturarak izledi.

Yoğun ilgi gören oyunu Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ve çok sayıda sanat sever izledi.

Savaş Özdural’ın yazdığı ve yönettiği, Saba Tümer, Yosi Mizrahi, Aysun Metiner, Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Özdural oynadığı “Kadın Aklı Erkek Aklı” adlı oyun güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Kadın ve erkeklerin farklı dilleri kullandığı, nasıl anlaşabildikleri esprili bir dille anlatıldı. Olaylara erkeklerin ve kadınların gözünden bakarak yorumlayan, konuşurken güldürmeye devam eden oyun, izleyicilere kahkahaya tufanı yaşattı. Yaklaşık iki saat süren oyunun bitiminde oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, oyunculara teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti.

Saba Tümer hayranları fotoğraf için sıraya girdi

Oyun sonunda özellikle ünlü televizyon programcısı Saba Tümer ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak adeta izdihama neden oldu. Saba Tümer, kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

‘Kadın Aklı Erkek Aklı’nı son kez oynadıklarını ve son turnenin Aliağa’ya nasip olduğunu belirten tiyatro sanatçısı Savaş Özdural, “Bu oyunun hazırlıklarına geçtiğimiz yıl başladık. Metnin yazılması, kadronun oluşturulması, okuma provaları derken ekimin ortasın prömiyer yaptık. Oyunumuzu İstanbul’un ve Türkiye’nin birçok yerinde sahneledik. Yaklaşık 55 turne yaptık. Son turnemizde buraya kısmet oldu. Muhteşem bir seyirci vardı. Salon tıklım tıklımdı. Aliağalılar bizle beraber güldü eğlendi. Hem bizim için hem de seyirci için unutulmaz bir akşam oldu” dedi.

Oyundan ve seyirciden büyük keyif aldıklarını ifade eden oyuncu Saba Tümer ise, “Son oyunumuz olduğu için bizim için duygusal bir geceydi. Aliağa’da olması da ayrı bir anlam taşıyordu. Çok iyi bir izleyici vardı. Biz çok keyif aldık. Güzel bir şekilde sezonu tamamladık” dedi.

Yoğun programı nedeniyle oyunu takip edemeyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, oyun bitiminde Açıkhava Tiyatrosu’na gelerek oyuncuları tek tek tebrik ederek Aliağa Tiyatro Günlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.