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25 Temmuz 2018 18:53

Aliağa’da kamu görevlileri ve vatandaşlar sağlık için yürüdü

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kamu görevlilerinin ve vatandaşların katılımıyla Sağlık Bakanlığı’nın ’Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aliağa’da kamu görevlileri ve vatandaşlar sağlık için yürüdü

25 Temmuz 2018 18:53


Sağlık Bakanlığı’nın ’Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ kapsamında, Aliağa ilçesinde sağlık yürüyüşü için program yapıldı. Kamu görevlilerinin ve vatandaşların katılımıyla yapılan yürüyüş yoğun ilgi gördü.


Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, günde 10 bin adım atılması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizde kronik hastalıklar yoğun bir şekilde artmaya başladı. Bu durumu engellemek için sağlıklı beslenerek bol bol hareket edilmesi gerekir. Bunu için de bizlerde kamu görevlileri olarak bir farkındalık oluşturup öncülük edelim. Günde en az 10 bin adım atarak, bunu düzenli hale getirip yaşam tarzına dönüştürelim” diyerek katılanlara teşekkür etti.


Etkinliğe, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Yönten, ilçedeki kamu görevlilerinin ve vatandaşların yanı sıra basın mensupları da katıldı.




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