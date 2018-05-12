Aliağa’da kamyon bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza sabah saatlerinde İzmir - Çanakkale E87 Devlet Karayolu üzerinde Hacıömerli Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ den İzmir yönüne giden Y.K idaresindeki 09 ET 193 plakalı yüklü kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Y.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi yaraluY.K’yi araç içerisinden çıkartarak gerekli tedavileri için Aliağa Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Öte yandan yaklaşık yarım saat boyunca tek şeritle ve kontrolü bir biçimde trafik akışı sağlanan yol, kamyonun çekici ile kaldırılması ile normale döndü.