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10 Ocak 2017 13:47

Aliağa’da kar yağışı devam ediyor

Aliağa’da kar yağışı devam ediyor

10 Ocak 2017 13:47

Hafta sonu Aliağa’yı etkisi altına alan kar yağışı, ilçe genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.
İlçede etkisini artırarak tipi halinde yağan kar, vatandaşların yürümekte dahi zorlanmasına neden oldu. Şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışanların yanı sıra bazı vatandaşlar karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı. Yoğun şekildeki kar yağışı araçların üstlerini tamamen karla kapladı. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre sıcaklık -1 dereceye kadar düştü.
Merkez ve çevre mahallelerde tuzlama çalışmaları başlatan Aliağa Belediyesi, buzlanma sonucu yaşanabilecek kazalara karşı da vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. Ayrıca, vatandaşların yaşanabilecek sorunlarla ilgili 0.530 967 1376 numaralı ALO Karla Mücadele Hattı’nı aramaları belirtildi.



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