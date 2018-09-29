Aliağa'da kasırga alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege ve Akdeniz için yaptığı Tropik Fırtına uyarısı Aliağa Belediyesi'ni alarma geçirdi.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye'ye Ege kıyılarından gelmesi ön görülen fırtınanın saatte 100-120 kilometre hızla ülkeye giriş yapması bekleniyor. Aliağa Belediyesi, Yunanistan üzerinden Kıyı Ege'ye 120 km hızla 75 kg/m2 yağışla ulaşması tahmin edilen kasırga nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemini aldı.

Aliağa Belediyesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm araç-gereç ve personel gücü ile hazır durumda olacak. Belediye ekipleri olası su baskını ihtimallerine karşın kanal ve logar temizliklerini tamamladı. GDZ Elektrik ile yapılan ortak çalışmalarda ise elektrik direk ve tellerine yakın ağaçlarda budama işlemleri yapılarak olası elektrik kesintilerine karşı tedbirler alındı. Vatandaşlar, herhangi bir yıkım, su baskını gibi durumlarda 153 numaralı Hilal Masa hattına başvurabilecek.