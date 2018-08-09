Aliağa’da kıran kırana plaj futbol şenliği

Aliağa ilçesindeki mavi bayraklı Ağapark’ta, Aliağa Belediyesi ile Göztepe Futbol Kulübü işbirliğinde plaj futbol şenliği düzenlendi. Gün boyu süren futbol şenliğinde, Aliağa Belediyesi Futbol Okulları, Aliağa Spor FK ile Göztepe Futbol Okulları’nda eğitim gören çocuklar ter döktü. 300 sporcunun yer aldığı futbol şenliğine Göztepe Futbol Okulları’nın Muğla ve Bodrum şubeleri de katıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yoğun katılımla gerçekleştirilen futbol şenliğinde minikleri yalnız bırakmadı. Başkan Serkan Acar, Göztepe Futbol Okulları ile Aliağa Belediyesi Futbol Okulları arasında oynanan gösteri maçının da başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

Başkan Serkan Acar, kıran kırana geçen müsabakalar sonunda tüm katılımcılara sertifikalarını takdim etti. Göztepe Futbol Okulu Koordinatörü İbrahim Ulukapı ise spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil adına Başkan Serkan Acar’a teşekkür plaketi verdi.

Ağapark Plaj Futbol Şenliği’nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e, değerli futbol okullarına ve bugün burada olan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu tür organizasyonlar çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve ülkemizi onlara emanet etme noktasında büyük önem arz ediyor. Futbol okulları çocukların sadece iyi birer futbolcu olmaları konusunda değil; Vatanına, milletine bağlı birer evlat olmaları noktasında da önemli görevler üstleniyor. Aliağa Belediyesi olarak buna bir nebze de olsa katkı koyabildiysek ne mutlu bize. En büyük hayalimiz de bir gün Göztepe ve Aliağa Spor’un Türkiye Süper Lig’inde şampiyonluk maçına çıkmasıdır" dedi.