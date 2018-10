Aliağa'da kısa dönem erlerin yemin töreni heyecanı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 50 er, törenle yemin etti.

372. kısa dönem erler, yemin töreni heyecanı yaşadı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda da vatani görevini yapan askerler, Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle Düğün Salonunda yemin etti. Askerlerin yemin törenine aileleri katılırken, vatani görevini yerine getiren oğullarını gören aileler zaman zaman duygulandı. Aileler bu özel anları ise cep telefonuna kaydetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Jandarma Yarbay Dursun Değirmenci, "İçeceğiniz bu ant; vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda kanun ordusu jandarmanın bir mensubu olduğunuzun kabul belgesidir. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusu ve her an göreve hazır olan jandarma teşkilatının birer ferdi olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yemininize bağlı kalıp her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşesinde bile sizleri onurlandıracağının bilincinde hareket ederek, jandarma teşkilatının aynası olduğunuzu unutmayın" dedi.

Konuşmaların ardından Türk bayraklarına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara el koyan erler, omuz omuza vererek hep bir ağızdan yemin etti. Yemin töreninin ardından birliğe ilk katılan er olan Talha Furkan Demir'e, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt tarafından hediye verildi. Yine eğitim ve sporda başarılı olan Jandarma Er Metehan Gül'ün ödülünü ise Yarbay Dursun Değirmenci verdi. Tören sonrası yemin eden erler aileleri ile buluşarak hasret giderdi.

Yemin törenine, İZmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Dursun Değirmenci, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkurt, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak, Aliağa cezaevi infaz kampüsü kurum müdürleri ile erlerin aileleri katıldı.