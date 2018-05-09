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09 Mayıs 2018 11:54

Aliağa’da kültür gezileri başladı

Aliağa Belediyesi’nin İzmir ve bölge tarihini, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla programladığı kültür gezileri başladı.

Aliağa’da kültür gezileri başladı

09 Mayıs 2018 11:54


Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kültür gezilerinin ilki 50 kişilik kafile ile Yeni Şakran Mahallesinden Ege’nin en önemli ziyaret rotalarından Şirince’ye hareket etti. Belirlenen kontenjan dahilinde Yeni Şakran Mahalle muhtarlığına kayıt yaptıran vatandaşlar, günübirlik tur ile Şirince’yi gezme imkanı buldu.


Aliağalılar, “Adım Adım Anadolu” sloganı ile gerçekleştirilen turlarda farklı şehirleri ve bölgenin seçkin turistik destinasyonlarını görme fırsatı bulacak. Ayrıca vatandaşlar, düzenlenen kültür gezileriyle tarihi ve kültürel birikimlerini zenginleştirirken farklı coğrafyaların kültürleriyle de kaynaşma imkanına sahip olacak.


Şirince’ye gerçekleştirilen gezinin Yeni Şakran Mahalle Muhtarlığı ile Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü’nün birlikte hareket etmesiyle düzenlendiğini belirten Yeni Şakran Mahalle Muhtarı Metin Yıldız, “Mahalle sakinleri olarak bu geziden büyük mutluluk duyduk. Yeni Şakran halkı adına başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.




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