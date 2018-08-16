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16 Ağustos 2018 13:34

Aliağa’da kurban kesim yerleri ve fiyatları belirlendi

Aliağa Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Kurban Bayramına kısa bir süre kala ilçede kurban kesim yerlerini ve fiyatlarını belirledi.

Aliağa’da kurban kesim yerleri ve fiyatları belirlendi

16 Ağustos 2018 13:34


Aliağa Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramına az bir zaman kala kurban kesim fiyatlarına ilişkin komisyon kararlarını açıkladı. Komisyonda alınan karara göre vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi’nde, Aliağa Belediyesi Çarşamba Pazarı Pazar Yeri’nde, Viking Evleri Meydanı’nda, Yeni Şakran Mezbahanesi’nde, Petkim Siteler Petkim İlköğretim Okulu Araç Yıkama Yeri’nde ve Petkim Site Lokal 3 Arkası Araç Yıkama Yeri’nde kurbanlarını kesebilecek. Belirlenen kesim yerleri dışında cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmeyecek.


Bayramın birinci günü büyükbaş hayvan için fiyat 280 TL, küçükbaş hayvan için 85 TL, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri içinse büyük baş için 255 TL, küçükbaş için 70 TL kasaplardan ücret alınmasına karar verildi.




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