Aliağa’da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Aliağa kurban pazarının en iri hayvanı ise 1 ton 350 kiloluk ‘Ağrı Dağının Kralı’ isimli dana. Ağrı’dan getirilen simental cinsi dev dana yapılan sıkı pazarlık sonucunda 14 bin liraya alıcı buldu.

Aliağa Belediyesi, bu yıl 21-24 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesi Güzelhisar Mahallesi yolu üzeri eski cezaevi arkasında bulunan 2 bin 500 metrekarelik kurban satış alanını kurban pazarı esnafının hizmetine sunarak ilçedeki satıcı ve alıcıları buluşturuyor. Alıcı ve satıcı arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yapılıyor. Büyük ve küçükbaş kurbanlıkların yer aldığı pazarda satış yapmak isteyen kişilerin işletme belgesi, satışa sunacakları hayvanların kulak küpeleri, onaylı pasaportları, aşı kayıtları, gebelik kontrol raporları gibi belgelerinin olması gerekiyor.

‘Ağrı Dağının Kralı’

Kurban pazarı esnaflarından Murat Karakuş, kurban fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artış gösterdiğini belirterek büyük baş fiyatlarının 8 bin ila 14 bin arasında, küçük baş fiyatlarının ise bin ila 2 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Şu an için satışların durgun olduğunu da ifade eden Karakuş, “Kurban satışlarında şuan için istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Fakat bayram yaklaştıkça alıcı sayısının artacağına inanıyoruz” dedi. Aliağa kurban pazarının en iri hayvanı ise 1 ton 350 kiloluk ‘Ağrı Dağının Kralı’ isimli dana. Ağrı’dan getirilen simental cinsi dev dana yapılan sıkı pazarlık sonucunda 14 bin liraya alıcı buldu.