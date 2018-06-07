Aliağa’da Kyme Satranç Turnuvasına yoğun ilgi

Turnuvaya sporcu olarak katılmak isteyen satranç severler kontenjanları doldurdu.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize edilecek olan turnuvada kayıtlar www.izmir.tsf.org.tr internet sitesi üzerinden alındı. Kayıtlar ise 6 Haziran Çarşamba günü sona erdi. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından satranç tutkunun katıldığı turnuvaya bu yıl da yoğun bir katılım olacak.

İki gün sürecek olan heyecan dolu turnuva 9 Haziran Cumartesi günü Enka Spor Salonunda saat 10.00’da başlayacak. A,B ve C olarak üç farklı kategoride oynanacak turnuvada İsviçre sistemi kullanılacak. Her kategoride 60 sporcunun yarışacağı turnuva 6 tur üzerinde sporcu başına 60’+30" süreyle oynanacak.

Geçerli bir Pasaport ve FIDE ID’si bulunan yabancı sporcularda TSF Sporcu Lisansı şartı aranmayacak. Turnuvada Swiss Manager yazılımı kullanılacak ve başlangıç sıralaması, sporcunun en yüksek kuvvet derecesine göre yapılacak. Turnuva sonunda kendi kategorilerinde derece alanlar için madalya ve ödül töreni düzenlenecek.