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Aliağa'da makilik alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa Çıtak Mahallesi Devlet Su İşleri yakınındaki Gölet mevkiinde bulunan makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.


Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ederken, 20 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yapıyor.

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