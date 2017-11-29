Aliağa’da Mevlid Kandili Özel Programı için hazırlıklar devam ediyor

Bu akşam saat 20.30’da başlayacak programda dünya Kur’an okuma birincisi hafızlar ile bir araya gelecek.

Aliağa Belediyesi Enka Salonundaki programa Dünya Ezbere Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Eğitimci Yazar Hafız Selman Okumuş ile birlikte Dünya Kur-an Okuma Birincisi Hafız Mutasımbillah, Dünya Kur-an Okuma Birincisi Hafız Remzi Er, dünya Kur-an okuma birincileri Faruk Şahin ve Muharrem Şahin konuk olacak.

Programın yapılacağı salona gelen ve son provalarını gerçekleştiren hafızlar bu akşamki Kur’an ziyafeti için tüm Aliağalılara davette bulundu. Aliağa’da Mevlid Kandilini konuşacaklarını ve Mevlid gecesini en güzel şekilde idrak etmeye çalışacaklarını belirten Hafız Selman Okumuş, “Türkiye’den dünya birincisi hafızlar çıktı. İsviçre’den Almanya’dan dünyada Kuran-ı Kerim’i en iyi okuyanlardan ders alıp dünya birinciliklerini elde etmiş, maneviyatıyla, ruhuyla, kalbiyle, mübarek lisanıyla, sesleriyle tenzih ederek bizlere Kur’an okuyacaklar. Gecenin sonunda da hep beraber amin diyeceğiz. Tıpkı efendimizin sahabe-i ikram ile beraber amin deyip Rablerini arz edişi gibi biz de bütün günahımızı hatamızı seyahatımızı önümüze koyup gözyaşlarıyla rabbimize sığınacağız, affımızı dileceğiz” dedi.